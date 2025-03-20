Прекращение огня — Путин уже планирует обвинить Украину в нарушении соглашения

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин вносит путаницу относительно сроков и деталей прекращения огня, пытаясь ложно обвинить Украину в нарушении режима перемирия. Такие планы Кремль строит еще до того, как обе страны официально выполнят соглашение.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики отметили, что Кремль пытается представить Россию как такую, которая уже придерживается временного прекращения огня, одновременно утверждая, что Украина нарушает режим прекращения огня — даже несмотря на то, что обе стороны не согласовали детали соглашения или официально не ввели режим "тишины".

В отчете Кремля о телефонном разговоре между Путиным и Трампом 18 марта указывается, что российский диктатор "немедленно отдал российским военным" приказ, который "соответствовал" его "положительному ответу" на предложение Трампа о временном прекращении огня. В то же время Минобороны РФ сообщило, что семь российских беспилотников направлялись к украинским энергетическим объектам, связанным с предприятиями ОПК в Николаевской области.

По данным вражеского министерства, российские войска якобы получили приказ "нейтрализовать" дроны и что военные использовали системы ПВО "Панцирь", чтобы сбить свои же воздушные цели. Однако украинские чиновники рассказали, что россияне в ночь на 19 марта нанесли ракетно-дронный удар по Украине, а днем 19 марта атаковали больницу в Сумской области.

Аналитики отметили, что утверждение России о том, что она придерживалась режима прекращения огня, воздерживаясь от нанесения ударов по украинской энергетической инфраструктуре, и что Украина нарушила режим прекращения огня, являются неточными, поскольку страны еще официально не выполнили соглашение.

"Такие российские заявления являются попытками воспользоваться отсутствием ясности относительно деталей прекращения огня, которое вводит Кремль. Попытка Путина запутать и манипулировать временным прекращением огня и обвинить Украину в нарушениях еще до того, как соглашение вступило в силу, является показателем того, как Путин, вероятно, будет использовать любые будущие соглашения", — подытожили в ISW.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Путин назвал условие прекращения огня в Украине. Он хочет остановки поддержки как минимум от США.

В то же время Владимир Зеленский заявил, если Россия во время действия договоренностей о перемирии продолжит бить по энергетике, Украина ответит.