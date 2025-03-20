Припинення вогню — Путін вже планує звинуватити Україну у порушенні угоди

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін вносить плутанину щодо термінів і деталей припинення вогню, намагаючись неправдиво звинуватити Україну в порушенні режиму перемир'я. Такі плани Кремль будує ще до того, як обидві країни офіційно виконають угоду.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики зазначили, що Кремль намагається представити Росію як таку, що вже дотримується тимчасового припинення вогню, водночас стверджуючи, що Україна порушує режим припинення вогню — навіть попри те, що обидві сторони не погодили деталі угоди або офіційно не запровадили режим "тиші".

У звіті Кремля про телефонну розмову між Путіним і Трампом 18 березня вказується, що російський диктатор "негайно віддав російським військовим" наказ, який "відповідав" його "позитивній відповіді" на пропозицію Трампа про тимчасове припинення вогню. Водночас Міноборони РФ повідомило, що сім російських безпілотників прямували до українських енергетичних об'єктів, пов’язаних з підприємствами ОПК у Миколаївській області.

За даними ворожого міністерства, російські війська нібито отримали наказ "нейтралізувати" дрони і що військові використали системи ППО "Панцир", щоб збити свої ж повітряні цілі. Однак українські чиновники розповіли, що росіяни у ніч проти 19 березня завдали ракетно-дроновий удар по Україні, а вдень 19 березня атакували лікарню у Сумській області.

Аналітики наголосили, що твердження Росії про те, що вона дотримувалася режиму припинення вогню, утримуючись від завдання ударів по українській енергетичній інфраструктурі, і що Україна порушила режим припинення вогню, є неточними, оскільки країни ще офіційно не виконали угоду.

"Такі російські заяви є спробами скористатися відсутністю ясності щодо деталей припинення вогню, яке вводить Кремль. Спроба Путіна заплутати та маніпулювати тимчасовим припиненням вогню та звинуватити Україну в порушеннях ще до того, як угода набула чинності, є показником того, як Путін, ймовірно, використовуватиме будь-які майбутні угоди", — підсумували в ISW.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Путін назвав умову припинення вогню в Україні. Він хоче зупинки підтримки щонайменше від США.

Водночас Володимир Зеленський заявив, якщо Росія під час дії домовленостей про перемир'я продовжить бити по енергетиці, Україна відповість.