Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин распорядился организовать в московском музее Победы постоянную экспозицию. Она будет посвящена войне с Украиной.

Об этом сообщила российская служба Радио Свобода.

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Отмечается, что поручение было дано еще в декабре. За его реализацию отвечают министры обороны и культуры. Завершить работу следует до 1 июля.

В музее Победы сейчас функционирует выставка "Обычный нацизм", открытая в 2023 году. Несмотря на свое название, она не сосредоточена на гитлеровской Германии, а главной темой является Украина. По информации на сайте музея, "экспозиционный проект посвящен истории возникновения и развития украинского варианта нацизма от его зарождения до сегодняшнего дня".

Напомним, что 9 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Целью звонка была попытка договориться о прекращении войны в Украине.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, Владимир Путин боится переговоров. Его шаги направлены на то, чтобы сделать войну бесконечной.