Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Президент Росії Володимир Путін розпорядився організувати в московському музеї Перемоги постійну експозицію. Вона буде присвячена війні з Україною.

Про це повідомила російська служба Радіо Свобода.

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Зазначається, що доручення було надано ще в грудні. За його реалізацію відповідають міністри оборони та культури. Завершити роботу слід до 1 липня.

В музеї Перемоги наразі функціонує виставка "Звичайний нацизм", відкрита у 2023 році. Незважаючи на свою назву, вона не зосереджена на гітлерівській Німеччині, а головною темою є Україна. За інформацією на сайті музею, "експозиційний проєкт присвячений історії виникнення та розвитку українського варіанту нацизму від його зародження до сьогодні".

Нагадаємо, що 9 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонні переговори із російським президентом Володимиром Путіним. Політики обговорили тему припинення війни в Україні.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, Володимир Путін боїться переговорів. Його кроки спрямовані на те, щоб зробити війну нескінченою.