По мнению президента Финляндии, Путину надо указать конкретную дату прекращения огня

Президент Финляндии Александер Стубб. Фото: Reuters

Возможно только президент США Дональд Трамп может действительно стать посредником в переговорах между Россией и Украиной по окончанию войны. Однако он должен поставить условия Путину о прекращении огня в конкретную дату.

Об этом в интервью Fox Bussines заявил президент Финляндии Александр Стубб после того, как провел семь часов подряд с Трампом на гостевом матче по гольфу, передают Новини.LIVE.

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Стубб считает, что Путин боится Трампа и обязательно к нему прислушается. Но чтобы диктатор РФ не затягивал вопрос прекращения огня, ему надо поставить четкую дату - 20 апреля.

"Трамп - возможно, единственный в мире, кто может стать посредником между Украиной и Россией. Почему? Потому что Путин боится и уважает во многих аспектах Трампа. Я также подчеркнул ему, что нам нужна четкая дата прекращения огня - 20 апреля", — заявил президент Финляндии.

Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп теряет терпение из-за тактики промедления Владимира Путина о прекращении огня в Украине. Об этом он говорил во время игры в гольф с президентом Финляндии Александром Стуббом, где жаловался на Путина.

Кроме того, стало известно, что Москва и Вашингтон начали переговоры о совместной добыче редкоземельных металлов. Кроме того, ведутся переговоры о других проектах в России.