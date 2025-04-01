На думку президента Фінляндії, Путіну треба вказати конкретну дату припинення вогню

Президент Фінляндії Александер Стубб. Фото: Reuters

Можливо тільки президент США Дональд Трамп може дійсно стати посередником у переговорах між Росією та Україною щодо закінчення війни. Проте він має поставити умови Путіну про припинення вогню у конкретну дату.

Про це в інтерв'ю Fox Bussines заявив президент Фінляндії Александр Стубб після того, як провів сім годин поспіль з Трампом на гостьовому матчі по гольфу, передають Новини.LIVE.

Читайте також:

Який термін треба вказати Путіну

Стубб вважає, що Путін боїться Трампа й обов'язково до нього прислухається. Але щоб диктатор РФ не затягував питання припинення вогню, йому треба поставити чітку дату — 20 квітня.

"Трамп — можливо, єдиний у світі, хто може стати посередником між Україною та Росією. Чому? Бо Путін боїться і поважає в багатьох аспектах Трампа. Я також наголосив йому, що нам потрібна чітка дата припинення вогню — 20 квітня", — заявив президент Фінляндії.

Раніше ми повідомляли, що Дональд Трамп втрачає терпіння через тактику зволікання Володимира Путіна щодо припинення вогню в Україні. Про це він говорив під час гри в гольф із президентом Фінляндії Олександром Стуббом, де жалівся на Путіна.

Крім того, стало відомо, що Москва і Вашингтон почали переговори про спільний видобуток рідкоземельних металів. Крім того, ведуться перемовини про інші проєкти в Росії.