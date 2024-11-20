Предупреждение о массированном обстреле Украины 20 ноября — в ГУР прокомментировали

Глава ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Главном управлении разведки Минобороны отреагировали на сообщение, что российские оккупанты готовят массированный обстрел Украины. Там отметили, что Москва проводит массированную информационно-психологическую атаку.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО в Telegram в среду, 20 ноября.

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Информационно-психологическая атака оккупантов

"Мессенджерами и социальными сетями якобы от имени ГУР распространяется сообщение об угрозе "особо массированного" ракетно-бомбового удара по украинским городам сегодня", — говорится в сообщении.

Пост ГУР. Фото: t.me/DIUkraine

В ГУР отметили, что данное сообщение является фейком, которое содержит типичные для вражеских информационно-психологических операций грамматические ошибки.

Украинцев призвали доверять информации только с официальных ресурсов и от спикеров украинской разведки.

"Враг, при невозможности покорить украинцев силой, прибегает к мерам запугивания и психологического давления на общество. Просим быть бдительными и устойчивыми", — отметили в ГУР.

В разведке отметили, что игнорировать сигналы воздушной тревоги не стоит — безопаснее переждать в укрытии. Там призвали не поддаваться паническим настроениям.

Пост ГУР МО. Фото: скриншот

Напомним, Испания, Греция и Италия решили 20 ноября закрыть свои посольства в Киеве из-за возможной угрозы массированного нападения на Украину. Это решение было принято после аналогичного шага США.

Однако дипломаты США заявили, что ужесточение мер безопасности не связано с обострением ядерной риторики Кремля.