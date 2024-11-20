Попередження про масований обстріл України 20 листопада — у ГУР прокоментували

Очільник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Головному управлінні розвідки Міноборони відреагували на повідомлення, що російські окупанти готують масований обстріл України. Там наголосили, що Москва проводить масовану інформаційно-психологічну атаку.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО у Telegram у середу, 20 листопада.

Читайте також:

Інформаційно-психологічна атака окупантів

"Месенджерами та соціальними мережами нібито від імені ГУР розповсюджується повідомлення про загрозу "особливо масованого" ракетно-бомбового удару по українських містах сьогодні", — йдеться у повідомленні.

Допис ГУР. Фото: t.me/DIUkraine

У ГУР наголосили, що дане повідомлення є фейком, яке містить типове для ворожих інформаційно-психологічних операцій граматичні помилки.

Українців закликали довіряти інформації лише з офіційних ресурсів та від речників української розвідки.

"Ворог, за неможливості підкорити українців силою, вдається до заходів залякування і психологічного тиску на суспільство. Просимо бути пильними та стійкими", — наголосили в ГУР.

У розвідці зазначили, що ігнорувати сигнали повітряної тривоги не варто — безпечніше перечекати в укритті. Там закликали не піддаватись панічним настроям.

Допис ГУР МО. Фото: скриншот

Нагадаємо, Іспанія, Греція та Італія вирішили 20 листопада закрити свої посольства в Києві через можливу загрозу масованого нападу на Україну. Це рішення було прийнято після аналогічного кроку з боку США.

Однак дипломати США заявили, що посилення заходів безпеки не пов’язано з загостренням ядерної риторики Кремля.