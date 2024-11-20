Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Психологічно-інформаційна атака РФ — у ГУР зробили заяву arrow

Психологічно-інформаційна атака РФ — у ГУР зробили заяву

20 листопада 2024 14:55
Аркадій Пастула - Редактор
Попередження про масований обстріл України 20 листопада — у ГУР прокоментували
Очільник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Аркадій Пастула - Редактор

У Головному управлінні розвідки Міноборони відреагували на повідомлення, що російські окупанти готують масований обстріл України. Там наголосили, що Москва проводить масовану інформаційно-психологічну атаку.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО у Telegram у середу, 20 листопада.

Читайте також:

Інформаційно-психологічна атака окупантів

"Месенджерами та соціальними мережами нібито від імені ГУР розповсюджується повідомлення про загрозу "особливо масованого" ракетно-бомбового удару по українських містах сьогодні", — йдеться у повідомленні.

null
Допис ГУР. Фото: t.me/DIUkraine

У ГУР наголосили, що дане повідомлення є фейком, яке  містить типове для ворожих інформаційно-психологічних операцій граматичні помилки.

Українців закликали довіряти інформації лише з офіційних ресурсів та від речників української розвідки.

"Ворог, за неможливості підкорити українців силою, вдається до заходів залякування і психологічного тиску на суспільство. Просимо бути пильними та стійкими", — наголосили в ГУР.

У розвідці зазначили, що ігнорувати сигнали повітряної тривоги не варто — безпечніше перечекати в укритті. Там закликали не піддаватись панічним настроям.

null
Допис ГУР МО. Фото: скриншот

Нагадаємо, Іспанія, Греція та Італія вирішили 20 листопада закрити свої посольства в Києві через можливу загрозу масованого нападу на Україну. Це рішення було прийнято після аналогічного кроку з боку США.

Однак дипломати США заявили, що посилення заходів безпеки не пов’язано з загостренням ядерної риторики Кремля.

війна обстріли окупанти ракети війна в Україні ГУР

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:13 Послаблений, але небезпечний — британці оцінили стан флоту РФ

15:43 В Україні змінилися ціни на картоплю — скільки коштує

15:39 У МЗС відреагували на закриття іноземних посольств в Україні

15:32 Посольство Казахстану звернулося до своїх громадян в Україні

15:29 Безпека електропідстанцій на Одещині — перевірять депутати

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

15:25 Не дають довідку про обставини поранення — як діяти далі

15:16 Ядерна зброя, Трамп та ШІ — що чекає на світ у 2025 році

15:14 Шлюбний контракт — кому він потрібен та що вирішує

15:04 За російську мову можуть оштрафувати — що треба знати українцям

15:00 Незаконна приватизація в центрі Львова — рішення суду

16:13 Послаблений, але небезпечний — британці оцінили стан флоту РФ

15:43 В Україні змінилися ціни на картоплю — скільки коштує

15:39 У МЗС відреагували на закриття іноземних посольств в Україні

15:32 Посольство Казахстану звернулося до своїх громадян в Україні

15:29 Безпека електропідстанцій на Одещині — перевірять депутати

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

15:25 Не дають довідку про обставини поранення — як діяти далі

15:16 Ядерна зброя, Трамп та ШІ — що чекає на світ у 2025 році

15:14 Шлюбний контракт — кому він потрібен та що вирішує

15:04 За російську мову можуть оштрафувати — що треба знати українцям

15:00 Незаконна приватизація в центрі Львова — рішення суду

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Ексклюзив

17:37 Тисяча днів війни — дорога життя з Маріуполя до Одеси

Ексклюзив

17:08 Війна забрала очі — історія захисника, який знову вчиться ходити

Text

13:28 Економіст назвав суму, якої не вистачає держбюджету на 2025 рік

Text

13:23 Длігач назвав, скільки грошей може отримати Україна у 2025 році

Text

13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

Text

13:00 Заява США про обстріл та блокпости у Києві — ефір День.LIVE

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

08:00 Слова Сі про удари по РФ та План Зеленського — ефір Ранок.LIVE

19 листопада 2024
Text

22:29 Відновлення будинків у Києві — Ємець озвучив минулорічні витрати

Text

21:59 Удар по Охматдиту — корпус лікарні підготували до зими

Text

20:30 Ємець розповів, як заробляють на облаштуванні укриттів у Києві

Text

19:13 Чи буде світло у столиці та нові виклики — Київський час

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо