Пропаганда России распространяет дезинформацию о мобилизации женщин, — ЦПД

Женщины-военные. Фото: vsviti.com

Российские пропагандисты распространяют дезинформацию о подготовке мобилизации женщин и снижении призывного возраста в Украине. Таким образом, они стремятся посеять панику и настроить гражданское население против военных.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации в понедельник, 3 июня.

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Враг продолжает распространять дезинформационные и манипулятивные сообщения о подготовке в Украине мобилизации женщин и снижении возраста мобилизации.

Российские пропагандистские ресурсы активно распространяют интервью одного из украинских военных по поводу возможности снижения возраста мобилизации до 23 лет и распространения мобилизации на женщин.

"При этом российская пропаганда манипулирует информацией, выдавая личные мнения отдельного человека за позицию Украинского государства", — говорится в сообщении ЦПД.