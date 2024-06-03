Пропаганда России распространяет дезинформацию о мобилизации женщин, — ЦПД
Российские пропагандисты распространяют дезинформацию о подготовке мобилизации женщин и снижении призывного возраста в Украине. Таким образом, они стремятся посеять панику и настроить гражданское население против военных.
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации в понедельник, 3 июня.
Новые русские фейки — какая цель
Враг продолжает распространять дезинформационные и манипулятивные сообщения о подготовке в Украине мобилизации женщин и снижении возраста мобилизации.
Российские пропагандистские ресурсы активно распространяют интервью одного из украинских военных по поводу возможности снижения возраста мобилизации до 23 лет и распространения мобилизации на женщин.
"При этом российская пропаганда манипулирует информацией, выдавая личные мнения отдельного человека за позицию Украинского государства", — говорится в сообщении ЦПД.
Читайте Новини.LIVE!