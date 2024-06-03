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Пропаганда России распространяет дезинформацию о мобилизации женщин, — ЦПД

3 июня 2024 18:32
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Пропаганда России распространяет дезинформацию о мобилизации женщин, — ЦПД
Женщины-военные. Фото: vsviti.com
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Российские пропагандисты распространяют дезинформацию о подготовке мобилизации женщин и снижении призывного возраста в Украине. Таким образом, они стремятся посеять панику и настроить гражданское население против военных.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации в понедельник, 3 июня.

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Враг продолжает распространять дезинформационные и манипулятивные сообщения о подготовке в Украине мобилизации женщин и снижении возраста мобилизации.

Российские пропагандистские ресурсы активно распространяют интервью одного из украинских военных по поводу возможности снижения возраста мобилизации до 23 лет и распространения мобилизации на женщин.

"При этом российская пропаганда манипулирует информацией, выдавая личные мнения отдельного человека за позицию Украинского государства", — говорится в сообщении ЦПД.

Отмечается, что таким образом Кремль пытается сеять среди украинцев панические настроения, провоцировать раскол внутри украинского общества и настраивать гражданских против военных.

Как сообщили в Центре противодействия дезинформации, в настоящее время мобилизация женщин в Украине не планируется. Мобилизационный возраст начинается с 25 лет, намерений понижать его нет.

Напомним, новый закон о мобилизации нормирует мобилизацию женщин во время военного положения и в мирное время. Принудительной мобилизации для женщин нет, однако представительницам некоторых профессий следует встать на обязательный учет.

Ранее юрист Андрей Топчий объяснил, кто из военнообязанных мужчин может получить бронирование.

Также ранее стало известно, что осужденным, которые будут служить в рядах ВСУ, не будут платить зарплату. К тому же, такие бойцы не смогут уходить в ежегодный отпуск.

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