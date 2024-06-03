Пропаганда Росії поширює дезінформацію про мобілізацію жінок, — ЦПД
Російські пропагандисти поширюють дезінформацію про підготовку мобілізації жінок і зниження призовного віку в Україні. Таким чином вони прагнуть посіяти паніку і налаштувати цивільне населення проти військових.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації у понеділок, 3 червня.
Нові російські фейки — яка мета
Ворог продовжує поширювати дезінформаційні та маніпулятивні повідомлення про підготовку в Україні мобілізації жінок та зниження віку мобілізації.
Російські пропагандистські ресурси активно поширюють інтерв’ю одного з українських військових щодо можливості зниження віку мобілізації до 23 років та поширення мобілізації на жінок.
"При цьому російська пропаганда маніпулює інформацією, видаючи особисті думки окремої людини за позицію Української держави", — йдеться у повідомленні ЦПД.
Читайте Новини.LIVE!