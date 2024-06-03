Пропаганда Росії поширює дезінформацію про мобілізацію жінок, — ЦПД

Жінки-військові. Фото: vsviti.com

Російські пропагандисти поширюють дезінформацію про підготовку мобілізації жінок і зниження призовного віку в Україні. Таким чином вони прагнуть посіяти паніку і налаштувати цивільне населення проти військових.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації у понеділок, 3 червня.

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Ворог продовжує поширювати дезінформаційні та маніпулятивні повідомлення про підготовку в Україні мобілізації жінок та зниження віку мобілізації.

Російські пропагандистські ресурси активно поширюють інтерв’ю одного з українських військових щодо можливості зниження віку мобілізації до 23 років та поширення мобілізації на жінок.

"При цьому російська пропаганда маніпулює інформацією, видаючи особисті думки окремої людини за позицію Української держави", — йдеться у повідомленні ЦПД.