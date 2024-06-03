Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Пропаганда Росії поширює дезінформацію про мобілізацію жінок, — ЦПД arrow

Пропаганда Росії поширює дезінформацію про мобілізацію жінок, — ЦПД

3 червня 2024 18:32
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Пропаганда Росії поширює дезінформацію про мобілізацію жінок, — ЦПД
Жінки-військові. Фото: vsviti.com
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Російські пропагандисти поширюють дезінформацію про підготовку мобілізації жінок і зниження призовного віку в Україні. Таким чином вони прагнуть посіяти паніку і налаштувати цивільне населення проти військових.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації у понеділок, 3 червня.

Читайте також:

Нові російські фейки — яка мета

Ворог продовжує поширювати дезінформаційні та маніпулятивні повідомлення про підготовку в Україні мобілізації жінок та зниження віку мобілізації.

Російські пропагандистські ресурси активно поширюють інтерв’ю одного з українських військових щодо можливості зниження віку мобілізації до 23 років та поширення мобілізації на жінок.

"При цьому російська пропаганда маніпулює інформацією, видаючи особисті думки окремої людини за позицію Української держави", — йдеться у повідомленні ЦПД.

Зазначається, що у такий спосіб Кремль намагається сіяти з-поміж українців панічні настрої, провокувати розкол всередині українського суспільства та налаштовувати цивільних проти військових.

Як повідомили у Центрі протидії дезінформації, наразі мобілізація жінок в Україні не планується. Мобілізаційний вік починається з 25 років, намірів понижувати його немає.

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію унормовує мобілізацію жінок під час воєнного стану та в мирний час. Примусової мобілізації для жінок немає, однак представницям деяких професій треба встати на обов'язковий облік.

Раніше юрист Андрій Топчій пояснив, хто з військовозобов'язаних чоловіків може отримати бронювання.

Також раніше стало відомо, що засудженим, які служитимуть у лавах ЗСУ, не платитимуть зарплату. До того ж такі бійці не зможуть йти в щорічну відпустку.

фейки
військовий призов
росіяни
мобілізація
війна в Україні
Росія
військовозобов'язані
пропаганда
дезінформація
жінки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня