Не все будут проходить ВЛК — детали

Мужчина проходит ВВК. Фото: РБК-Украина

Кабмин перечислил определенные должности, для которых комиссия ТЦК не рассматривает вопрос отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации. Соответственно, такие лица также не будут проходить ВВК.

Об этом сообщила Судебно-юридическая газета в субботу, 15 июня.

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Кто не будет проходить ВВК

Процедура предоставления отсрочки от призыва через бронирование не предусматривает прохождение медосмотра на военно-врачебной комиссии. Эти изменения были внесены постановлением КМУ №675 в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации.

"Правительство решило отдельно уточнить, что забронированные, а также судьи, народные депутаты, члены ВРП, ВККС не проходят медицинское освидетельствование", — говорится в сообщении.

Важно, что комиссия при ТЦК не рассматривает вопрос отсрочок от призыва во время мобилизации для забронированных лиц за органами власти, предприятиями и учреждениями, а также для должностных лиц, указанных в подпунктах 16-23 пункта 1 приложения 5. Соответственно, такие лица не будут проходить ВВК.

Что касается лиц, которых Кабмин отдельно добавил в постановление 560 (лиц, указанных в подпунктах 16—23 пункта 1 приложения 5 к Порядку №560), то речь идет о следующих категориях:

руководители министерств и их заместители;

народные депутаты Украины;

судьи и члены Высшего совета правосудия;

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;

работники органов военного управления;

члены и глава Счетной палаты;

дипломаты и государственные служащие, занимающиеся нормативно правовыми актами и кибербезопасностью.

Лица, которые не будут проходить ВВК. Фото: скриншот

Напомним, новый закон об усовершенствовании мобилизации говорит о том, что военнообязанные должны обновить свои учетные данные до 16 июля. Но группы оповещения продолжают вручать повестки на улицах городов, не дожидаясь этой даты.

Ранее мы писали, что в Верховную Раду Украины внесли законопроект №11332, в котором установили размер налога для предпринимателей за бронь работников от мобилизации. Он составляет 20,4 тыс. грн, что согласно тексту закона совпадает с минимальной выплатой бойца ВСУ.