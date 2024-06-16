Не всі особи проходитимуть ВЛК — деталі

Чоловік проходить ВЛК. Фото: РБК-Україна

Кабмін перерахував певні посади, для яких комісія ТЦК не розглядає питання відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Відповідно, такі особи також не будуть проходити ВЛК.

Про це повідомила Судово-юридична газета у суботу, 15 червня.

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Процедура надання відстрочки від призову через бронювання не передбачає проходження медогляду на військово-лікарській комісії. Ці зміни були внесені постановою КМУ №675 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації.

"Уряд вирішив окремо уточнити, що заброньовані, а також судді, народні депутати, члени ВРП, ВККС не проходять медичний огляд",— йдеться в повідомленні.

Важливо, що комісія при ТЦК не розглядає питання відстрочок від призову під час мобілізації для заброньованих осіб за органами влади, підприємствами та установами, а також для посадовців, зазначених у підпунктах 16-23 пункту 1 додатка 5. Відповідно, такі особи не проходитимуть ВЛК.

Що стосується осіб, яких Кабмін окремо додав до постанови 560 (осіб, які зазначені у підпунктах 16—23 пункту 1 додатка 5 до Порядку №560), то йдеться про наступні категорії:

керівники міністерств та їх заступники;

народні депутати України;

судді та члени Вищої ради правосуддя;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

працівники органів військового управління;

члени та голова Рахункової палати;

дипломати та державні службовці, які займаються нормативно-правовими актами та кібербезпекою.

Особи, які не проходитимуть ВЛК. Фото: скриншот

Нагадаємо, новий закон про вдосконалення мобілізації говорить про те, що військовозобов’язані мають оновити свої облікові дані до 16 липня. Але групи оповіщення продовжують вручати повістки на вулицях міст, не чекаючи цієї дати.

Раніше ми писали, що до Верховної Ради України внесли законопроєкт №11332, в якому встановили розмір податку для підприємців за бронь працівників від мобілізації. Він становить 20,4 тис. грн, що згідно з текстом закону, збігається з мінімальною виплатою бійця ЗСУ.