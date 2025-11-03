Оккупантам не удается окружить Купянск — в ВСУ сообщили о ситуации на фронте

Артиллерия ВСУ бьет по оккупантам РФ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины сдерживают наступление врага на Купянском направлении. Ситуация на фронте сложная, но герои Украины не дают прорваться оккупантам РФ в центр города.

Об этом в эфире Телемарафона заявил начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Что известно о ситуации вокруг Купянска

Согласно сообщению Виктора Трегубова, украинские войска успешно отражают атаки российских оккупантов на Купянском направлении Харьковской области. Благодаря точному и эффективному поражению позиций противника, его наступление было значительно заторможено. Российские войска вынуждены изменить тактику и пытаются обходить город, вместо прямого прорыва из северных районов.

Трегубов также опроверг лживые заявления российского диктатора Путина об окружении украинских военных в Купянске. Он подчеркнул, что украинские войска не окружены и контролируют ситуацию в городе.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Покровске остается напряженной. В частности, враг бросил туда более 170 тысяч военных, однако они не достигли никаких стратегических успехов.

Также мы писали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг слухи о якобы блокировании ВСУ в Покровске.