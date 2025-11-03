Відео
Відео

Про жодне оточення не йдеться — яка ситуація у Куп'янську

Про жодне оточення не йдеться — яка ситуація у Куп'янську

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 05:25
Оновлено: 04:57
Окупантам не вдається оточити Куп'янськ — у ЗСУ повідомили про ситуацію на фронті
Артилерія ЗСУ б'є по окупантах РФ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України стримують наступ ворога на Куп'янському напрямку. Ситуація на фронті складна, але герої України не дають прорватись окупантам РФ до центра міста.

Про це в етері Телемарафону заявив начальник управління комунікації Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Читайте також:

Що відомо про ситуацію навколо Куп'янська

Згідно з повідомленням Віктора Трегубова, українські війська успішно відбивають атаки російських окупантів на Куп'янському напрямку Харківської області. Завдяки точному та ефективному ураженню позицій противника, його наступ було значно загальмовано. Російські війська змушені змінити тактику і намагаються обходити місто, замість прямого прориву з північних районів.

Трегубов також спростував брехливі заяви російського диктатора Путіна про оточення українських військових у Куп'янську. Він підкреслив, що українські війська не оточені й контролюють ситуацію в місті.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація у Покровську залишається напруженою. Зокрема, ворог кинув туди понад 170 тисяч військових, однак вони не досягли жодних стратегічних успіхів.

Також ми писали, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував чутки про нібито блокування ЗСУ у Покровську.

ЗСУ Харківська область Куп'янськ війна в Україні ситуація на фронті
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
