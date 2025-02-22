Келлог заявил, что Соединенные Штаты на стороне Украины

Спецпредставитель Соединенных Штатов Америки по вопросам России и Украины Кит Келлог. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Спецпредставитель Соединенных Штатов Америки Кит Келлог сделал заявление относительно войны в Украине. По его словам, Вашингтон на стороне Киева.

Об этом сообщает Sky News в субботу, 22 февраля.

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Заявление Келлога относительно Украины

Недавно спецпредставитель США посетил военный госпиталь в Ирпене, где поговорил с ранеными бойцами. Он назвал этот визит "эмоциональным".

"Вот почему президент Трамп абсолютно прав относительно прекращения этой войны. Убийства должны прекратиться", — отметил Келлог.

Издание пишет, что его риторика отличается от слов лидера США Дональда Трампа о войне.

Один из раненых украинских военных во время встречи спросил Келлога, можно ли доверять России в процессе переговоров. В ответ спецпредставитель США отметил, что "любая война завершается переговорами, а окончательная победа на поле боя всегда закрепляется дипломатическими решениями". По его словам, современный мир не является исключением.

"Можете ли вы доверять людям, которые с вами, и быть уверенными, что они с вами? Это как если бы вы задали более глубокий вопрос: вы с нами? И ответ: да, мы с вами", — заявил Келлог.

Он подчеркнул, что основной целью любого мирного соглашения с Россией является предотвращение возникновения новой войны в будущем.

Напомним, Келлог заявил, что встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским была "позитивной". По его словам, происходили широкие и позитивные дискуссии.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Келлогом. Стороны обсудили ключевые вопросы поддержки Украины в условиях войны.