Келлог заявил, что Соединенные Штаты на стороне Украины

Прекратить убийства — Келлог сделал заявление о поддержке Украины
Спецпредставитель Соединенных Штатов Америки Кит Келлог сделал заявление относительно войны в Украине. По его словам, Вашингтон на стороне Киева.
Об этом сообщает Sky News в субботу, 22 февраля.
Заявление Келлога относительно Украины
Недавно спецпредставитель США посетил военный госпиталь в Ирпене, где поговорил с ранеными бойцами. Он назвал этот визит "эмоциональным".
"Вот почему президент Трамп абсолютно прав относительно прекращения этой войны. Убийства должны прекратиться", — отметил Келлог.
Издание пишет, что его риторика отличается от слов лидера США Дональда Трампа о войне.
Один из раненых украинских военных во время встречи спросил Келлога, можно ли доверять России в процессе переговоров. В ответ спецпредставитель США отметил, что "любая война завершается переговорами, а окончательная победа на поле боя всегда закрепляется дипломатическими решениями". По его словам, современный мир не является исключением.
"Можете ли вы доверять людям, которые с вами, и быть уверенными, что они с вами? Это как если бы вы задали более глубокий вопрос: вы с нами? И ответ: да, мы с вами", — заявил Келлог.
Он подчеркнул, что основной целью любого мирного соглашения с Россией является предотвращение возникновения новой войны в будущем.
Напомним, Келлог заявил, что встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским была "позитивной". По его словам, происходили широкие и позитивные дискуссии.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Келлогом. Стороны обсудили ключевые вопросы поддержки Украины в условиях войны.
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