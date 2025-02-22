Келлог заявив, що Сполучені Штати на боці України

Cпецпредставник Сполучених Штатів Америки з питань Росії та України Кіт Келлог. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Спецпредставник Сполучених Штатів Америки Кіт Келлог зробив заяву щодо війни в Україні. За його словами, Вашингтон на боці Києва.

Про це повідомляє Sky News у суботу, 22 лютого.

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Заява Келлога щодо України

Нещодавно спецпредставник США відвідав військовий госпіталь в Ірпені, де поговорив з пораненими бійцями. Він назвав цей візит "емоційним".

"Ось чому президент Трамп абсолютно правий щодо припинення цієї війни. Вбивства мають припинитися", — зазначив Келлог.

Видання пише, що його риторика відрізняється від слів лідера США Дональда Трампа про війну.

Один із поранених українських військових під час зустрічі запитав Келлога, чи можна довіряти Росії в процесі переговорів. У відповідь спецпредставник США зазначив, що "будь-яка війна завершується переговорами, а остаточна перемога на полі бою завжди закріплюється дипломатичними рішеннями". За його словами, сучасний світ не є винятком.

"Чи можете ви довіряти людям, які з вами, і бути впевненими, що вони з вами? Це наче якби ви поставили глибше запитання: ви з нами? І відповідь: так, ми з вами", — заявив Келлог.

Він підкреслив, що основною метою будь-якої мирної угоди з Росією є запобігання виникненню нової війни в майбутньому.

Нагадаємо, Келлог заявив, що зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським була "позитивною". За його словами, відбувалися широкі та позитивні дискусії.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Келлогом. Сторони обговорили ключові питання підтримки України в умовах війни.