Зеленский опроверг слухи о возможности прекращения огня в обмен на западные гарантии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию, что страна рассматривает возможность прекращения огня в обмен на гарантии западного альянса. Он опроверг это.

Об этом украинский лидер заявил на пресс-брифинге после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в четверг, 10 октября, передает "Укринформ".

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Прекращение огня в обмен на западные гарантии

"Это не является темой наших дискуссий, никаких перемирий, мы не хотели об этом говорить. Я видел в СМИ что-то такое. Россия много работает со СМИ, с этой информацией, поэтому здесь все понятно", — отметил глава государства.

Он надеется на поддержку со стороны Франции, поскольку Украина сталкивается с нехваткой оборудования.

Еще одним из вопросов, обсужденных с Макроном, стало предоставление разрешения на использование "отдельных боеприпасов для дальнего поражения".

"На сегодняшний день у нас недостаточно наших беспилотников для дальних дистанций, поэтому мы ищем средства на внутреннее производство, а также определенное разрешение от наших партнеров", — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский посетил Париж, где его встретил французский лидер Эммануэль Макрон. Эта встреча прошла в Елисейском дворце.

Также во время встречи между Зеленским и премьер-министром Британии Киром Стармером лидеры обсудили украинский План победы.