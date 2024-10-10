Зеленський спростував чутки про можливість припинення вогню в обмін на західні гарантії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інформацію, що країна нібито розглядає можливість припинення вогню в обмін на гарантії західного альянсу. Він спростував це.

Про це український лідер заявив на пресбрифінгу після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці у четвер, 10 жовтня, передає "Укрінформ".

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Припинення вогню в обмін на західні гарантії

"Це не є темою наших дискусій, жодних перемир'їв, ми не хотіли про це говорити. Я бачив у ЗМІ щось таке. Росія багато працює зі ЗМІ, з цією інформацією, тому тут усе зрозуміло", — зазначив глава держави.

Він сподівається на підтримку з боку Франції, оскільки Україна стикається з нестачею обладнання.

Ще одним із питань, обговорених з Макроном, стало надання дозволу на використання "окремих боєприпасів для дальнього ураження".

"На сьогоднішній день у нас недостатньо наших безпілотників для далеких дистанцій, тому ми шукаємо кошти на внутрішнє виробництво, а також певний дозвіл від наших партнерів", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський відвідав Париж, де його зустрів французький лідер Емманюель Макрон. Ця зустріч пройшла в Єлисейському палаці.

Також під час сьогоднішньої зустрічі між Зеленським та прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером лідери обговорили український План перемоги.