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Пограничник убил командира в состоянии аффекта — решение суда

28 ноября 2024 07:21
Виктория Козырь - редактор
Из-за личного конфликта пограничник застрелил командира и получил приговор суда
Украинский военный в наручниках. Иллюстративное фото: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

Ярмолинецкий районный суд Хмельнитчины вынес обвинительный вердикт в отношении 36-летнего военнослужащего пограничного отряда, совершившего умышленное убийство офицера. Обвиняемый заявил, что сделал это из-за навязчивых мыслей.

О приговоре суда сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

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Детали дела

Следствие выяснило, что младший сержант заступил в наряд с оружием, а во время дежурства встретил офицера, с которым был конфликт.

После чего обвиняемый пошел с офицером в сторону столовой и выстрелил в него из АК-74. В результате офицер погиб.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый утверждал, что ранее командир избил его и еще одного военнослужащего. Младший сержант объяснил, что из-за конфликта у него были навязчивые мысли, а выстрел он произвел в состоянии аффекта.

Однако судебно-психиатрическая экспертиза опровергла это утверждение, не выявив признаков каких-либо тяжелых психических расстройств у обвиняемого. Свидетели также подтвердили, что в день совершения преступления обвиняемый был спокоен и уравновешен.

Что решил суд

Учитывая тяжесть преступления, позицию родственников, требовавших максимального наказания, и некоторые смягчающие обстоятельства, такие как отсутствие предыдущих судимостей обвиняемого, его семейное положение и положительная характеристика со стороны оцепления, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет.

Напомним, что во Львовской области судили младшего сержанта, застрелившего солдата на территории туалета.

Ранее мы писали, что перед судом во Львовской области также предстали мобилизованные за отказ выполнять приказы командования.

суд ВСУ пограничники Хмельницкая область судебные решения

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