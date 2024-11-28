Через особистий конфлікт прикордонник застрелив командира й отримав вирок суду

Український військовий в кайданках. Ілюстративне фото: УНІАН

Ярмолинецький районний суд Хмельниччини виніс обвинувальний вердикт стосовно 36-річного військовослужбовця прикордонного загону, який скоїв умисне вбивство офіцера. Обвинувачений заявив, що вчинив це через нав'язливі думки.

Про вирок суду повідомив Хмельницький апеляційний суд.

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Деталі справи

Слідство з'ясувало, що молодший сержант заступив в наряд зі зброєю, а під час чергування зустрів офіцера, з яким мав конфлікт.

Після чого обвинувачений пішов з офіцером у бік їдальні та вистрелив в нього з АК-74. В результаті офіцер загинув.

Під час судового розгляду обвинувачений стверджував, що раніше командир побив його та ще одного військовослужбовця. Молодший сержант пояснив, що через конфлікт у нього були нав'язливі думки, а постріл він здійснив у стані афекту.

Однак судово-психіатрична експертиза спростувала це твердження, не виявивши ознак будь-яких важких психічних розладів у обвинуваченого. Свідки також підтвердили, що в день скоєння злочину обвинувачений був спокійний та врівноважений.

Що вирішив суд

Враховуючи тяжкість злочину, позицію родичів, які вимагали максимального покарання, та деякі пом'якшуючі обставини, такі як відсутність попередніх судимостей обвинуваченого, його сімейний стан та позитивна характеристика з боку оточення, суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 12 років.

Нагадаємо, що на Львівщині судили молодшого сержанта, який застрелив солдата на території вбиральні.

Раніше ми писали, що перед судом у Львівській області також постали мобілізовані за відмову виконувати накази командування.