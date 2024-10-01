От исхода войны в Украине зависит безопасность Европы и Черного моря — заявление президента Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото: Википедия

Результат окончания войны в Украине станет судьбоносным для всей Европы, а также отразится на будущей безопасности Черного моря. Также на это будут влиять запланированные выборы в Молдове и Грузии, потому что все эти факторы важны с точки зрения взаимосвязи и мира на море.

Об этом на Варшавском форуме безопасности заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, передает Грузия Online.

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По словам главы государства, 80 процентов населения Грузии твердо поддерживают европейский путь и европейское будущее. Выборы в Грузии, намеченные на 26 октября, станут решающими.

"Многие силы действуют против свободы Грузии, но я уверена, что наше будущее — в Европе. Это наше будущее защищает Украина, когда Украина борется за свою независимость, за свободу Европы, а также за свободу Грузии", — заявила Саломе Зурабишвили.

Она подчеркнула, что это определяет роль Европы и западных партнеров в кавказском регионе, определяет будущее Армении, которая также находится на пути к сближению с Евросоюзом.

Ранее сообщалось, что в Грузии партия "Грузинская мечта" использовала фото разрушенных украинских городов в своей предвыборной кампании. Избирателям предложено "выбрать мир" и отвергнуть войну. Саломе Зурабишвили назвала это позором и раскритиковала.

Также мы писали, что Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) воспроизводит стандартные информационные операции Кремля, направленные против деятелей грузинской оппозиции и бывших правоохранителей. В частности, сообщается о якобы попытке государственного переворота в стране.