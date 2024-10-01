Від результату війни в Україні залежить безпека Європи та Чорного моря — заява президентки Грузії

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Фото: Вікіпедія

Результат закінчення війни в Україні стане доленосним для всієї Європи, а також відіб'ється на майбутній безпеці у Чорному морі. Також на це впливатимуть заплановані вибори у Молдові та Грузії, бо всі ці фактори важливі з погляду взаємозв'язку та миру моря.

Про це на Варшавському форумі безпеки заявила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, передає Грузія Online.

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За словами очільниці держави, 80 відсотків населення Грузії твердо підтримують європейський шлях та європейське майбутнє. Вибори у Грузії, призначені на 26 жовтня, стануть вирішальними.

"Багато сил діють проти свободи Грузії, але я впевнена, що наше майбутнє — у Європі. Це наше майбутнє захищає Україна, коли Україна бореться за свою незалежність, за свободу Європи, а також за свободу Грузії", — заявила Саломе Зурабішвілі.

Вона наголосила, що це також визначає роль Європи та західних партнерів у кавказькому регіоні, визначає майбутнє Вірменії, яка також перебуває на шляху до зближення з Євросоюзом.

Раніше ми повідомляли, що у Грузії партія "Грузинська мрія" використала фото зруйнованих українських міст у своїй передвиборчій кампанії. Виборцям запропоновано "обрати мир" та відкинути війну. Саломе Зурабішвілі назвала це соромом та розкритикувала.

Також ми писали, що Служба державної безпеки Грузії (СДБ) відтворює стандартні інформаційні операції Кремля, спрямовані проти діячів грузинської опозиції та колишніх українських правоохоронців. Зокрема, повідомляється про нібито спробу державного перевороту в країні.