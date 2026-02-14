Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Президент сказал, какой ответ Залужный привез из США перед большой войной

Президент сказал, какой ответ Залужный привез из США перед большой войной

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 13:44
Война в Украине — что сказали в США перед вторжением РФ
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Перед началом полномасштабного вторжения генерал армии США Марк Милли заявил тогдашнему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, чтобы Украина "просто копала траншеи". Наше государство просило вооружения и помощи.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

Реклама
Читайте также:

Что говорили в США перед началом большой войны в Украине

Зеленский рассказал, что перед началом полномасштабного вторжения Залужный был в США и общался с тогдашним председателем Объединенного комитета начальников штабов США Макром Милли. Он просил у него оружие, но в ответ получил совет "просто копать траншеи".

"Я сказал Залужному: скажи им, что нам нужны Джавелины, Стингеры и реальное оружие, что-то реальное, что остановит российскую армию, покажет им, что мы не стоим с пустыми руками. Однако ответ, который мне привез Залужный, был "Просто копайте траншеи". Просто представьте себе: сотни тысяч российских войск на ваших границах, а все, что вы слышите, это "просто копайте траншеи", — рассказал Зеленский.

Отметим, Марк Милли — американский военачальник, генерал армии США, занимавший должность 20-го председателя Объединенного комитета начальников штабов США с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2023 года.

Напомним, ранее Зеленский назвал первоочередные потребности Украины. ВСУ не хватает ракет к Patriot, NASAMS и IRIS-T.

Также президент заявил, что Украина готова к соглашению о мире. По его словам, сейчас есть сильные договоренности, которые готовы к подписанию.

Владимир Зеленский США Валерий Залужный война в Украине Мюнхенская конференция безопасности 2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации