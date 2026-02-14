Война в Украине — что сказали в США перед вторжением РФ

Президент сказал, какой ответ Залужный привез из США перед большой войной
Перед началом полномасштабного вторжения генерал армии США Марк Милли заявил тогдашнему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, чтобы Украина "просто копала траншеи". Наше государство просило вооружения и помощи.
Что говорили в США перед началом большой войны в Украине
Зеленский рассказал, что перед началом полномасштабного вторжения Залужный был в США и общался с тогдашним председателем Объединенного комитета начальников штабов США Макром Милли. Он просил у него оружие, но в ответ получил совет "просто копать траншеи".
"Я сказал Залужному: скажи им, что нам нужны Джавелины, Стингеры и реальное оружие, что-то реальное, что остановит российскую армию, покажет им, что мы не стоим с пустыми руками. Однако ответ, который мне привез Залужный, был "Просто копайте траншеи". Просто представьте себе: сотни тысяч российских войск на ваших границах, а все, что вы слышите, это "просто копайте траншеи", — рассказал Зеленский.
Отметим, Марк Милли — американский военачальник, генерал армии США, занимавший должность 20-го председателя Объединенного комитета начальников штабов США с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2023 года.
