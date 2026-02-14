Война в Украине — что сказали в США перед вторжением РФ

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Перед началом полномасштабного вторжения генерал армии США Марк Милли заявил тогдашнему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, чтобы Украина "просто копала траншеи". Наше государство просило вооружения и помощи.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

Что говорили в США перед началом большой войны в Украине

Зеленский рассказал, что перед началом полномасштабного вторжения Залужный был в США и общался с тогдашним председателем Объединенного комитета начальников штабов США Макром Милли. Он просил у него оружие, но в ответ получил совет "просто копать траншеи".

"Я сказал Залужному: скажи им, что нам нужны Джавелины, Стингеры и реальное оружие, что-то реальное, что остановит российскую армию, покажет им, что мы не стоим с пустыми руками. Однако ответ, который мне привез Залужный, был "Просто копайте траншеи". Просто представьте себе: сотни тысяч российских войск на ваших границах, а все, что вы слышите, это "просто копайте траншеи", — рассказал Зеленский.

Отметим, Марк Милли — американский военачальник, генерал армии США, занимавший должность 20-го председателя Объединенного комитета начальников штабов США с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2023 года.

Напомним, ранее Зеленский назвал первоочередные потребности Украины. ВСУ не хватает ракет к Patriot, NASAMS и IRIS-T.

Также президент заявил, что Украина готова к соглашению о мире. По его словам, сейчас есть сильные договоренности, которые готовы к подписанию.