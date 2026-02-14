Війна в Україні — що сказали у США перед вторгненням РФ

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Перед початком повномасштабного вторгнення генерал армії США Марк Міллі заявив тодішньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, аби Україна "просто копала траншеї". Наша держава просила озброєння та допомоги.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого.

Що казали у США перед початком великої війни в Україні

Зеленський розповів, що перед початком повномасштабного вторгнення Залужний був у США і спілкувався з тодішнім головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Макром Міллі. Він просив у нього зброю, але у відповідь отримав пораду "просто копати траншеї".

"Я сказав Залужному: скажи їм, що нам потрібні Джавеліни, Стінгери і реальна зброя, щось реальне, що зупинить російську армію, покаже їм, що ми не стоїмо з порожніми руками. Однак відповідь, яку мені привіз Залужний, була "Просто копайте траншеї". Просто уявіть собі: сотні тисяч російських військ на ваших кордонах, а все, що ви чуєте, це "просто копайте траншеї", — розповів Зеленський.

Зазначимо, Марк Міллі — американський воєначальник, генерал армії США, який обіймав посаду 20-го голови Об'єднаного комітету начальників штабів США з 1 жовтня 2019 року по 30 вересня 2023 року.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав першочергові потреби України. ЗСУ не вистачає ракет до Patriot, NASAMS і IRIS-T.

Також президент заявив, що Україна готова до угоди про мир. За його словами, наразі є сильні домовленості, які готові до підписання.