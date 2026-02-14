Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Президент сказав, яку відповідь Залужний привіз із США перед великою війною

Президент сказав, яку відповідь Залужний привіз із США перед великою війною

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 13:44
Війна в Україні — що сказали у США перед вторгненням РФ
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Перед початком повномасштабного вторгнення генерал армії США Марк Міллі заявив тодішньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, аби Україна "просто копала траншеї". Наша держава просила озброєння та допомоги.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого.

Реклама
Читайте також:

Що казали у США перед початком великої війни в Україні

Зеленський розповів, що перед початком повномасштабного вторгнення Залужний був у США і спілкувався з тодішнім головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Макром Міллі. Він просив у нього зброю, але у відповідь отримав пораду "просто копати траншеї".

"Я сказав Залужному: скажи їм, що нам потрібні Джавеліни, Стінгери і реальна зброя, щось реальне, що зупинить російську армію, покаже їм, що ми не стоїмо з порожніми руками. Однак відповідь, яку мені привіз Залужний, була "Просто копайте траншеї". Просто уявіть собі: сотні тисяч російських військ на ваших кордонах, а все, що ви чуєте,  це "просто копайте траншеї", — розповів Зеленський.

Зазначимо, Марк Міллі — американський воєначальник, генерал армії США, який обіймав посаду 20-го голови Об'єднаного комітету начальників штабів США з 1 жовтня 2019 року по 30 вересня 2023 року.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав першочергові потреби України. ЗСУ не вистачає ракет до Patriot, NASAMS і IRIS-T.

Також президент заявив, що Україна готова до угоди про мир. За його словами, наразі є сильні домовленості, які готові до підписання.

Володимир Зеленський США Валерій Залужний війна в Україні Мюнхенська безпекова конференція 2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації