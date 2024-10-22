ОАЭ и дальше будут способствовать обмену пленными между Украиной и Россией

Президенты РФ и ОАЭ. Фото: Википедия

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бин Заид Аль-Нахайян заявил президенту России Путину, что готов поддержать усилия по поиску мира в Украине. Путин встретился с шейхом Мухаммедом для неформальных переговоров.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Переговоры лидеров двух стран продолжались до полуночи в подмосковной резиденции Путина.

"Мы продолжаем прилагать усилия для посредничества в обмене пленными. Мы готовы приложить любые усилия для урегулирования кризиса и в интересах мира, и в интересах обеих сторон", — сказал шейх Мухаммед Путину в Кремле.

Ранее Путин благодарил как шейха Мухаммеда, так и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана за их посреднические усилия в отношении Украины.

Напомним, 18 октября состоялся обмен пленными, в результате которого из российского плена домой прибыли 95 украинских защитников.

Подобный обмен состоялся и 17 июля. Среди возвращенных бойцов находились военные Вооруженных сил Украины, бойцы Национальной гвардии и пограничники.