ОАЕ і далі будуть сприяти обміну полоненими між Україною та Росією

Президенти РФ та ОАЕ. Фото: Вікіпедія

Президент Об’єднаних Арабських Еміратів шейх Мухаммед бін Заїд Аль-Нахайян заявив президенту Росії Путіну, що він готовий підтримати зусилля з пошуку миру в Україні. Путін зустрівся з шейхом Мухаммедом для неформальних переговорів.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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Переговори лідерів двох країн тривали до півночі в підмосковній резиденції Путіна.

"Ми продовжуємо докладати зусиль для посередництва в обміні полоненими. Ми готові докласти будь-яких зусиль для врегулювання криз і в інтересах миру, в інтересах обох сторін", — сказав шейх Мухаммед Путіну в Кремлі.

Раніше Путін дякував як шейху Мухаммеду, так і наслідному принцу Саудівської Аравії Мухаммеду бін Салману за їхні посередницькі зусилля щодо України.

Нагадаємо, 18 жовтня відбувся обмін полоненими, в результаті якого з російського полону додому прибули 95 українських захисників.

Подібний обмін відбувся і 17 липня. Серед повернутих бійців були військові Збройних сил України, бійці Національної гвардії та прикордонники.