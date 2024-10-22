ОАЕ і далі будуть сприяти обміну полоненими між Україною та Росією

Президент ОАЕ заявив Путіну, що хоче й далі сприяти обміну полоненими з обох боків
Президент Об’єднаних Арабських Еміратів шейх Мухаммед бін Заїд Аль-Нахайян заявив президенту Росії Путіну, що він готовий підтримати зусилля з пошуку миру в Україні. Путін зустрівся з шейхом Мухаммедом для неформальних переговорів.
Про це повідомляє агенція Reuters.
Про що говорили лідери ОАЕ та РФ
Переговори лідерів двох країн тривали до півночі в підмосковній резиденції Путіна.
"Ми продовжуємо докладати зусиль для посередництва в обміні полоненими. Ми готові докласти будь-яких зусиль для врегулювання криз і в інтересах миру, в інтересах обох сторін", — сказав шейх Мухаммед Путіну в Кремлі.
Раніше Путін дякував як шейху Мухаммеду, так і наслідному принцу Саудівської Аравії Мухаммеду бін Салману за їхні посередницькі зусилля щодо України.
Нагадаємо, 18 жовтня відбувся обмін полоненими, в результаті якого з російського полону додому прибули 95 українських захисників.
Подібний обмін відбувся і 17 липня. Серед повернутих бійців були військові Збройних сил України, бійці Національної гвардії та прикордонники.
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