Советник Путина обсудит с Уиткоффом конец войны в Украине

Ближайший советник Путина Кирилл Дмитриев. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

На этой неделе глава российского суверенного фонда благосостояния Кирилл Дмитриев посетит Вашингтон. Он встретится со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, чтобы обсудить укрепление отношений между РФ и США в стремлении положить конец войне в Украине.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на трех источников.

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Визит Дмитриева станет первым визитом высокопоставленного чиновника РФ в Вашингтон с момента полномасштабной войны в Украине. Для этого правительство США временно сняло с него санкции, чтобы позволить Госдепартаменту выдать ему визу для въезда в страну. Один из источников рассказал, что был сделан соответствующий запрос в Министерство финансов США о временной приостановке санкций.

Также CNN пишет, что Дмитриев является близким советником российского диктатора Владимира Путина. В частности, именно он отправился другими высшими чиновниками РФ в Саудовскую Аравию в феврале, чтобы начать обсуждение по окончанию войны в Украине. Кроме того, он работал с Уиткоффом над освобождением американского учителя Марка Фогеля из России, что администрация Трампа приветствовала как жест доброй воли.

Напомним, в понедельник 31 марта, президент США Дональд Трамп выразил желание, чтобы Путин таки заключил сделку по Украине и завершил войну. При этом добавил, что если этого сделано не будет, тогда он введет вторичные пошлины на российскую нефть.

Также ми писали, что вчера пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп разочарован в Путине. Причем, аналогичное мнение у него и по поводу президента Украины Владимира Зеленского.