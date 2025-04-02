Радник Путіна обговорить із Віткоффом кінець війни в Україні

Найближчий радник Путіна Кирило Дмитрієв. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Цього тижня глава російського суверенного Фонду добробуту Кирило Дмитрієв відвідає Вашингтон. Він зустрінеться зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом, щоб обговорити зміцнення відносин між РФ і США в прагненні покласти край війні в Україні.

Про це повідомляє CNN із посиланням на три джерела.

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Візит Дмитрієва стане першим візитом високопосадовця РФ до Вашингтона з моменту повномасштабної війни в Україні. Щоб дозволити Держдепартаменту видати йому візу для в'їзду в країну, уряд США тимчасово зняв із нього санкції. Одне з джерел розповіло, що було зроблено відповідний запит до Міністерства фінансів США про тимчасове призупинення санкцій.

Також CNN пише, що Дмитрієв є близьким радником російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема, саме він вирушив з іншими вищими посадовцями РФ до Саудівської Аравії в лютому, щоб розпочати обговорення щодо закінчення війни в Україні. Крім того, він працював із Віткоффом над звільненням американського вчителя Марка Фогеля з Росії, що адміністрація Трампа привітала як жест доброї волі.

Нагадаємо, у понеділок, 31 березня, президент США Дональд Трамп висловив бажання, щоб Путін таки уклав угоду щодо України і завершив війну. При цьому додав, що якщо цього зроблено не буде, тоді він введе вторинні мита на російську нафту.

Також ми писали, що вчора прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Трамп розчарований у Путіні. Причому, аналогічну думку він має і щодо президента України Володимира Зеленського.