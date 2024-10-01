Патрик Тернер сделал заявление о помощи Украине от НАТО

Представитель НАТО в Украине сделал заявление о поддержке страны
Патрик Тернер в День защитника и защитниц Украины сделал заявление о поддержке со стороны НАТО. Он сообщил, будут ли там помогать стране присоединиться к альянсу.
Об этом он сообщил в видеообращении.
Заявление представителя НАТО в Украине
Патрик Тернер заявил, что НАТО и дальше будет поддерживать Украину в ее борьбе.
"Сегодня народ Украины чествует память всех тех, кто отдал свою жизнь за свободу своей страны, и кто продолжает бороться за ее будущее как суверенное и независимое государство", — сказал Тернер.
Также он добавил, что НАТО будет оставаться и дальше с Украиной.
"Мы и дальше будем оказывать мощную поддержку Украине в ее борьбе и на ее необратимом пути к членству в НАТО", — подчеркнул он.
Напомним, в НАТО избрали нового генерального секретаря. Им стал Марк Рютт. Стало известно, когда он официально примет полномочия.
Также Йенс Столтенберг, который является генеральным секретарем НАТО, ответил, смогут ли Украину присоединить к альянсу с оккупированными территориями.
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