Патрік Тернер зробив заяву про допомогу Україні від НАТО

Старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер. Фото: скриншот

Патрік Тернер у День захисника та захисниць України зробив заяву щодо підтримки з боку НАТО. Він повідомив, чи будуть там допомагати країні приєднатися до альянсу.

Про це він повідомив у відеозверненні.

Читайте також:

Заява представника НАТО в Україні

Патрік Тернер заявив, що НАТО й надалі підтримуватиме Україну у її боротьбі.

"Сьогодні народ України вшановує пам'ять усіх тих, хто віддав своє життя за свободу своєї країни, і хто продовжує боротися за її майбутнє як суверенної та незалежної держави", — сказав Тернер.

Також він додав, що НАТО залишатиметься й надалі з Україною.

"Ми й надалі надаватимемо потужну підтримку Україні в її боротьбі та на її незворотному шляху до членства в НАТО", — наголосив він.

Нагадаємо, у НАТО обрали нового генерального секретаря. Ним став Марк Рютте. Стало відомо, коли він офіційно прийме повноваження.

Також Єнс Столтенберг, який наразі є генеральним секретарем НАТО відповів, чи зможуть Україну приєднати до альянсу з окупованими територіями.