Патрік Тернер зробив заяву про допомогу Україні від НАТО

Представник НАТО в Україні зробив заяву щодо підтримки країни
Патрік Тернер у День захисника та захисниць України зробив заяву щодо підтримки з боку НАТО. Він повідомив, чи будуть там допомагати країні приєднатися до альянсу.
Про це він повідомив у відеозверненні.
Заява представника НАТО в Україні
Патрік Тернер заявив, що НАТО й надалі підтримуватиме Україну у її боротьбі.
"Сьогодні народ України вшановує пам'ять усіх тих, хто віддав своє життя за свободу своєї країни, і хто продовжує боротися за її майбутнє як суверенної та незалежної держави", — сказав Тернер.
Також він додав, що НАТО залишатиметься й надалі з Україною.
"Ми й надалі надаватимемо потужну підтримку Україні в її боротьбі та на її незворотному шляху до членства в НАТО", — наголосив він.
Нагадаємо, у НАТО обрали нового генерального секретаря. Ним став Марк Рютте. Стало відомо, коли він офіційно прийме повноваження.
Також Єнс Столтенберг, який наразі є генеральним секретарем НАТО відповів, чи зможуть Україну приєднати до альянсу з окупованими територіями.
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