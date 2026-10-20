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Главная Армия Предмет "Захист України" ученикам будут преподавать на симуляторах

Предмет "Захист України" ученикам будут преподавать на симуляторах

Ua ru
20 октября 2026 16:20
Предмет Захист України обновят и модернизируют — новости Об этом напомнили организаторы конференции
Симуляционная система L7 Simulators

Предмет "Захист України" будет модернизирован: в частности, речь идет об оснащении кабинетов и создании системы, которая будет работать как для учащихся, так и для преподавателей. Об этом эксперты и аналитики говорили на Всеукраинской практической конференции "От оснащения к результату: современные технологии для центров «Защита Украины", которая прошла в Киеве, передают Новини.LIVE.

Дискуссия прошла на фоне масштабного обновления предмета "Захист України". Министерство образования и науки еще в 2024 году существенно изменило его модель: вместо преимущественно теоретического подхода акцент постепенно перенесли на практические компетенции, тренинговый формат и современное оборудование.

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Эта модель уже работает в 963 специализированных центрах и будет расширена.

Обновленная государственная программа уже включает современные технологии, информационную безопасность, домедицинскую помощь, защиту гражданского населения и другие практические компетенции. Отдельно МОН развивает модель длительных тренинговых занятий в специализированных центрах вместо традиционного формата одного короткого урока в неделю.

В рамках конференции была представлена симуляционная система L7 Simulators, адаптированная для образовательной среды и центров "Захист України". Система позволяет преподавателю работать с классом, видеть результаты, анализировать ошибки, изменять уровень сложности и отслеживать прогресс учащихся в контролируемой цифровой среде.

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"Положительный подход к использованию тренировочных симуляционных систем в школах, ведь это дает возможность формировать навыки посредством регулярных тренировок, повторения и работы в контролируемой среде", — отметил Максим Ромазан, сержант и инструктор по боевой подготовке "АЗОВ".

Напомним, по данным пресс-службы Львовского ОТЦК и СП, государство разрешает контрактникам, мобилизованным и офицерам учиться на дистанционной или заочной форме. Главное требование заключается в том, чтобы образовательный процесс военнослужащего не мешал выполнению служебных обязанностей.

В Украине в начале октября почти 70% школ работали в очном формате, более 19% проводили занятия в смешанном формате, а еще 11% обучали детей дистанционно. Всего в этом учебном году к обучению присоединились около 3,4 млн детей. Об этом рассказал министр образования и науки Андрей Бутенко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

образование МОН армия война в Украине
Денис Котляров - Редактор новостей
Автор:
Денис Котляров

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