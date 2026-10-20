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Головна Армія Предмет "Захист України" учням викладатимуть на симуляторах

Предмет "Захист України" учням викладатимуть на симуляторах

Ua ru
20 жовтня 2026 16:20
Предмет Захист України оновлять та осучаснять - новини Нагадано організаторами конференції
Симуляційна система L7 Simulators

Предмет "Захист України" осучаснять, зокрема, мова йде про оснащення кабінетів та системи, яка би працювала для учнів і викладачів. Про це Експерти та аналітики говорили на Всеукраїнській практичній конференція "Від оснащення до результату: сучасні технології для осередків "Захист України", що пройшла у Києві, передають Новини.LIVE.

Дискусія пройшла на тлі масштабного оновлення предмету "Захист України". Міністерство освіти і науки ще у 2024 році суттєво змінило його модель: замість переважно теоретичного підходу акцент поступово перенесли на практичні компетентності, тренінговий формат і сучасне обладнання.

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Ця модель вже працює у 963 спеціалізованих осередках і буде розширена.

Оновлена державна програма вже включає сучасні технології, інформаційну безпеку, домедичну допомогу, захист цивільного населення та інші практичні компетентності. Окремо МОН розвиває модель тривалих тренінгових занять у спеціалізованих осередках замість традиційного формату одного короткого уроку на тиждень.

В рамках конференції було представлено симуляційну систему L7 Simulators, що адаптована для освітнього середовища та осередків "Захист України". Система дозволяє викладачу працювати з класом, бачити результати, аналізувати помилки, змінювати рівень складності та відстежувати прогрес учнів у контрольованому цифровому середовищі.

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"Позитивний підхід до використання тренувальних симуляційних систем у школах, адже є можливість формувати навички через регулярне тренування, повторення та роботу в контрольованому середовищі", — відмітив Максим Ромазан, сержант та інструктор з бойової підготовки "АЗОВ".

Нагадаємо, за даними пресслужби Львівського ОТЦК та СП, держава дозволяє контрактникам, мобілізованим та офіцерам вчитися на дистанційній чи заочній формі. Головна вимога полягає в тому, щоб освітній процес військовослужбовця не заважав виконанню службових обов’язків.

В Україні на початку жовтня майже 70% шкіл працювали в очному форматі, понад 19% проводили заняття змішано, а ще 11% навчали дітей дистанційно. Загалом цього навчального року до навчання долучилися близько 3,4 млн дітей. Про це розповів міністр освіти і науки Андрій Бутенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

освіта МОН армія війна в Україні
Денис Котляров - Редактор новин
Автор:
Денис Котляров

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