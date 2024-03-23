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Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

23 марта 2024 19:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки
Сотрудники ТЦК проверяют документы мужчины. Иллюстративное фото: ВОТЦК и СП/Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во вторник, 19 марта, Комитет национальной безопасности, обороны и разведки на заседании рассмотрел 660 поправок относительно нового законопроекта об усилении мобилизации. В частности, были урегулированы правила поведения работников территориальных центров комплектования и социальной безопасности при вручении повесток.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

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Как должны вести себя работники ТЦК и СП

Во время заседания Комитета народный депутат Украины Дмитрий Разумков отметил, что работники ТЦК и СП, как и правоохранители, должны представляться гражданам и показывать удостоверения при вручении повесток.

Это означает, что при вручении повестки представители ТЦК обязаны будут назвать свои фамилии, имя, отчество, должность, а также предъявить служебные удостоверения по требованию гражданина, которому вручается повестка.

"Комитет не поддержал правку, которая дает право гражданам вести фото- и видеофиксацию при вручении им повесток", — добавил Разумков.

Нардеп добавил, что он и его соратники будут настаивать на учете этой правки при рассмотрении законопроекта в сессионном зале.

Ранее мы рассказывали, что новый законопроект о мобилизации народных депутатов предусмотрел снижение призывного возраста с 27 до 25 лет.

Также мы информировали, можно ли получить отсрочку от мобилизации из-за депрессии.

война
Украина
мобилизация
повестки
ТЦК и СП
военнообязанные

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