Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

Співробітники ТЦК перевіряють документи чоловіка. Ілюстративне фото: ВОТЦК та СП/Facebook

У вівторок, 19 березня, Комітет національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні розглянув 660 правок щодо нового законопроєкту про посилення мобілізації. Зокрема, було врегульовано правила поведінки працівників територіальних центрів комплектування та соціальної безпеки під час вручення повісток.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня".

Читайте також:

Як мають поводитися працівники ТЦК і СП

Під час засідання Комітету народний депутат України Дмитро Разумков наголосив на тому, що працівники ТЦК та СП, як і правоохоронці, мають представлятися громадянам і показувати посвідчення під час вручення повісток.

Це означає, що під час вручення повістки представники ТЦК зобов'язані будуть назвати свої прізвища, ім'я, по батькові, посаду, а також пред'явити службові посвідчення на вимогу громадянина, якому вручається повістка.

"Комітет не підтримав правку, яка надає право громадянам вести фото- і відеофіксацію під час вручення їм повісток", — додав Разумков.

Нардеп додав, що він і його соратники будуть наполягати на врахуванні цієї правки під час розгляду законопроєкту в сесійній залі.

Раніше ми розповідали, що в новому законопроєкті про мобілізацію народні депутати передбачили зниження призовного віку з 27 до 25 років.

Також ми інформували, чи можна отримати відстрочку від мобілізації через депресію.