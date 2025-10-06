Ночная атака дронов: украинская ПВО снова метко отработала

Мобильная группа ПВО. Фото: Виктория Маньковская, Гвара Медиа

В ночь на 6 октября Россия осуществила очередную массированную атаку, запустив по Украине более сотни ударных беспилотников с разных направлений. Украинские Силы обороны отбили атаку, уничтожив или подавив большинство вражеских дронов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в официальном Telegram-канале.

Массированная ночная атака дронами

Россия атаковала Украину 116 ударными беспилотниками типа Shahed, "Гербера" и другими с направлений Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму. Воздушную атаку отражали авиация, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем. Благодаря слаженной работе Сил обороны удалось предотвратить значительную часть разрушений.

Сообщение Генштаба в Telegram. Фото: скриншот

"Зафиксировано попадание 30 ударных БпЛА на семи локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве еще находятся несколько вражеских дронов. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Соблюдайте правила безопасности!" — отметили в Генштабе.

По данным Генштаба, противовоздушной обороной сбито или подавлено 83 вражеских беспилотника на севере, востоке, юге и в центре страны.

Напомним, что в ночь на 6 октября российские войска снова атаковали Одесскую область дронами-камикадзе, в результате чего произошло попадание и пожар, несмотря на эффективную работу сил ПВО.

Ранее мы также информировали, что Харьков в ночь на понедельник подвергся очередной атаке беспилотников, которые повредили жилые дома, склады, гаражи и автомобили, вызвав ранения среди гражданских.