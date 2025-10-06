Нічна атака дронів: українська ППО знову влучно відпрацювала

Мобільна група ППО. Фото: Вікторія Маньковська, Ґвара Медіа

У ніч проти 6 жовтня Росія здійснила чергову масовану атаку, запустивши по Україні понад сотню ударних безпілотників із різних напрямків. Українські Сили оборони відбили атаку, знищивши або подавивши більшість ворожих дронів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в офіційному Telegram-каналі.

Масована нічна атака дронами

Росія атакувала Україну 116 ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера" та іншими з напрямків Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, а також із Гвардійського в тимчасово окупованому Криму. Повітряну атаку відбивали авіація, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем. Завдяки злагодженій роботі Сил оборони вдалося запобігти значній частині руйнувань.

Допис Генштабу у Telegram. Фото: скриншот

"Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на семи локаціях. Атака триває, у повітряному просторі ще перебувають кілька ворожих дронів. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Дотримуйтесь правил безпеки!" — наголосили у Генштабі.

За даними Генштабу, протиповітряною обороною збито або подавлено 83 ворожі безпілотники на півночі, сході, півдні та в центрі країни.

Нагадаємо, що в ніч проти 6 жовтня російські війська знову атакували Одещину дронами-камікадзе, внаслідок чого сталося влучання та пожежа, попри ефективну роботу сил ППО.

Раніше ми також інформували, що Харків у ніч проти понеділка зазнав чергової атаки безпілотників, які пошкодили житлові будинки, склади, гаражі та автомобілі, спричинивши поранення серед цивільних.