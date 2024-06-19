Повторная мобилизация уволенных военнослужащих, детали

Уход за супругой с инвалидностью. Фото: prikhodko.com.ua

Военнослужащие, имеющие родственников-инвалидов, могут уволиться с военной службы по уходу за этими людьми. Но они должны обязательно оформить отсрочку по этой причине, иначе, согласно действующему законодательству, такого человека могут мобилизовать повторно.

Об этом написал на портале "Юристи.UA" юрист Владислав Дерий.

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Во время полномасштабной войны некоторые военнослужащие могут демобилизоваться — в частности, для ухода за родственником-инвалидом. Впрочем, для этого нужно обязательно оформить отсрочку.

"Если отец после увольнения не оформит отсрочку, — объяснил Владислав Дерий гражданину, который спросил о перспективах повторного призыва его отца, уволенного из ВСУ по уходу за матерью с инвалидностью, — его могут повторно мобилизовать".

Оформление попечительства

Кроме того, важно, чтобы такой человек имел официальное оформление в статусе опекуна.

"Если отец, кроме матери и военнообязанного брата не имеет других родственников, он будет иметь право на отсрочку согласно пункту 13, но при условии, что именно его мать выберет в качестве своего опекуна/смотрителя", — отметил юрист.

Напомним, что ранее мы информировали, как сыну погибшего военного получить отсрочку от мобилизации.

Напомним, мы писали, могут ли мобилизовать мужчин, которые самостоятельно воспитывают детей.