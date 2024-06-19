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Повторна мобілізація звільненого із ЗСУ для догляду за інвалідом — що говорить закон

19 червня 2024 16:35
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Повторна мобілізація звільнених військовослужбовців, деталі
Догляд за дружиною з інвалідністю. Фото: prikhodko.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовці, які мають родичів-інвалідів, можуть звільнитися з військової служби для догляду за цими людьми. Але вони повинні обов’язково оформити відстрочку з цієї причини, інакше згідно із чинним законодавством таку людину можуть мобілізувати повторно.

Про це написав на порталі "Юристи.UA" правник Владислав Дерій.

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Повторна мобілізація можлива, у чому нюанс

Під час повномасштабної війни дехто із військовослужбовців може демобілізуватися — зокрема, для догляду за родичем-інвалідом. Втім, для цього треба обов’язково оформити відстрочку.

"Якщо батько після звільнення не оформить відстрочку, — пояснив Владислав Дерій громадянину, який запитав про перспективи повторного призову його батька, який був звільнений із ЗСУ для догляду за матір’ю з інвалідністю, — його можуть повторно мобілізувати".

Оформлення опікунства

Крім того, важливо, щоб така людина мала офіційне оформлення у статусі опікуна.

"Якщо батько, крім матері та військовозобов'язаного брата не має інших родичів, він матиме право на відстрочку згідно пункту 13, але за умови, що саме його мати обере як свого утримувача / доглядача", — зазначив юрист.

Нагадаємо, що раніше ми інформували, як сину загиблого військового отримати відстрочку від мобілізації. 

Нагадаємо, ми писали, чи можуть мобілізувати чоловіків, які самостійно виховують дітей.

інвалідність
військовослужбовці
мобілізація
особа з інвалідністю

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