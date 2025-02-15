Борис Джонсон поддержал призыв Трампа повысить расходы на оборону в ЕС

Владимир Зеленский и Борис Джонсон в Киеве. Фото: Офис президента Украины

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон обвинил европейских союзников Украины в истерическом поведении. Он призвал их "сплотиться и активизироваться" после попытки Дональда Трампа начать мирные переговоры с Россией.

Об этом сообщает издание Politico.

Читайте также:

К чему конкретно призывает Борис Джонсон

Бывший британский премьер-министр - решительный сторонник Украины во время пребывания на посту - призвал политиков Европы правильно читать сигналы от администрации США и серьезно воспринимать призыв Трампа увеличить европейские расходы на оборону.

"Откровенно говоря, европейцы ведут себя как безголовые курицы, когда пытаются понять, что говорит администрация Трампа", — сказал Джонсон в Мюнхене журналистам.

Он считает, что судя по речам и Трампа и министра обороны США Хегсета, США не предают Украину. Они говорят, что Украина должна быть суверенной, процветающей страной.

"Они говорят, что Путин не может победить. Они говорят, что будут продолжать поддерживать Украину", — заявил Борис Джонсон.

Издание напоминает, что с момента ухода с должности в 2022 году Джонсон регулярно посещал Соединенные Штаты и лоббировал республиканцев, чтобы сохранить поддержку Киева на фоне признаков колебаний на эту тему.

Напомним, в Мюнхене Хегсет заявил, что вопрос украинских границ является частью переговорного процесса.

Ранее глава Пентагона сделал противоречивое заявление о войне в Украине, утверждая, что, хотя Россия оккупировала Крым в 2014 году, между 2016 и 2020 годами "не было войны".