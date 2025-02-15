Борис Джонсон підтримав заклик Трампа підвищити витрати на оборону в ЄС

Володимир Зеленський та Борис Джонсон у Києві. Фото: Офіс президента України

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон звинуватив європейських союзників України в істеричній поведінці. Він закликав їх "згуртуватися й активізуватися" після спроби Дональда Трампа почати мирні переговори з Росією.

Про це повідомляє видання Politico.

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До чого конкретно закликає Борис Джонсон

Колишній британський прем’єр-міністр — рішучий прихильник України під час перебування на посаді — закликав політиків Європи правильно читати сигнали від адміністрації США та серйозно сприймати заклик Трампа збільшити європейські витрати на оборону.

"Відверто кажучи, європейці поводять себе як безголові курки, коли намагаються зрозуміти, що каже адміністрація Трампа", — сказав Джонсон у Мюнхені журналістам.

Він вважає, що судячи з промов і Трампа і міністра оборони США Гегсета, США не зраджують Україну. Вони кажуть, що Україна має бути суверенною, процвітаючою країною.

"Вони кажуть, що Путін не може перемогти. Вони кажуть, що продовжуватимуть підтримувати Україну", — заявив Борис Джонсон.

Видання нагадує, що з моменту залишення посади у 2022 році Джонсон регулярно відвідував Сполучені Штати та лобіював республіканців, щоб зберегти підтримку Києва на тлі ознак коливань на цю тему.

Нагадаємо, у Мюнхені Гегсет заявив, що питання українських кордонів є частиною переговорного процесу.

Раніше глава Пентагону зробив суперечливу заяву щодо війни в Україні, стверджуючи, що, хоча Росія окупувала Крим у 2014 році, між 2016 та 2020 роками "не було війни".