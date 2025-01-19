Воздушные силы сообщили о 43 сбитых вражеских целях этой ночью

Работа мобильной группы ПВО. Иллюстративное фото: Николаевская ОГА

Этой ночью, 19 января, российские захватчики атаковали Украину 61 ударным беспилотником типа Shahed и дронами-имитаторами различных типов. Вследствие слаженных действий сил противовоздушной обороны было сбито 43 вражеских дронов.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Отчет Воздушных сил. Фото: ПС

Атака дронов на Украину 19 января

Воздушную атаку врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 43-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской и Николаевской областях", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 15 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий). Кроме того, военные предупреждают, что один вражеский БпЛА до сих пор остается в воздухе, работа по его обезвреживанию продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Киеве звучала сирена воздушной тревоги. Местные власти призвали жителей столицы направляться в убежища.

Также мы писали, что на днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что западные партнеры гарантированно передадут Украине 19 систем ПВО.