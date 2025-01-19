Повітряні сили повідомили про 43 збиті ворожі цілі цієї ночі

Робота мобільної групи ППО. Ілюстративне фото: Миколаївська ОВА

Цієї ночі, 19 січня, російські загарбники атакували Україну 61 ударним безпілотником типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів. Внаслідок злагоджених дій сил протиповітряної оборони було збито 43 ворожих дрони.

Про це повідомили у Повітряних силах.

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Звіт Повітряних сил. Фото: ПС

Атака дронів на Україну 19 січня

Повітряну атаку ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 43-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській та Миколаївській областях", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що 15 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків). Окрім того, військові попереджають, що один ворожий БпЛА і досі лишається в повітрі, робота по його знешкодженню триває.

Раніше ми повідомляли, що у Києві лунала сирена повітряної тривоги. Місцева влада закликала мешканців столиці прямувати у сховища.

Також ми писали, що на днях Президент України Володимир Зеленський повідомив, що західні партнери гарантовано передадуть Україні 19 систем ППО.