Масштабная атака дронов на Украину 16 января — как отработала ПВО

Украинский военный выслеживает воздушные цели в небе. Фото: Национальная полиция Украины

В ночь с 15 на 16 января 2025 года Россия осуществила очередную масштабную атаку на Украину, использовав 55 ударных беспилотников типа Shahed и имитаторы других дронов. Стало известно, сколько воздушных целей обезвредили Воздушные силы ВСУ и где зафиксировали разрушения в результате атаки.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины.

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Ворожеские дроны запускались с направлений Миллерово, Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск в России. Воздушные силы Украины использовали авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы для обезвреживания угрозы.

Украинские силы успешно отразили атаку, сбив 34 ударных беспилотника. Атаки фиксировались в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.

Еще 18 вражеских дронов были обезврежены из-за потери управления.

Последствия атаки

К сожалению, несколько дронов попали в гражданские объекты. В Черниговской области повреждено фермерское хозяйство, а на Харьковщине и Полтавщине обломки сбитых беспилотников привели к повреждению частных домов.

Напомним, в Воздушных силах возник скандал после появления информации в СМИ о переводе квалифицированных дефицитных специалистов-военных в пехоту. В ведомстве отметили, что таких случаев больше не будет и объяснили почему происходили такие переводы.

На скандал в Воздушных силах Украины отреагировал и президент Владимир Зеленский.