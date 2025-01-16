Масштабна атака дронів на Україну 16 січня — як відпрацювала ППО

Український військовий вистежує повітряні цілі в небі. Фото: Національна поліція України

У ніч із 15 на 16 січня 2025 року Росія здійснила чергову масштабну атаку на Україну, використавши 55 ударних безпілотників типу Shahed та імітатори інших дронів. Стало відомо, скільки повітряних цілей знешкодили Повітряні сили ЗСУ та де зафіксували руйнування внаслідок атаки.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

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Ворожі дрони запускалися з напрямків Міллерово, Орел, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ у Росії. Повітряні сили України використали авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби для знешкодження загрози.

Українські сили успішно відбили атаку, збивши 34 ударних безпілотники. Атаки фіксувалися в Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Ще 18 ворожих дронів були знешкоджені через втрату управління.

Наслідки атаки

На жаль, кілька дронів влучили у цивільні об’єкти. У Чернігівській області пошкоджено фермерське господарство, а на Харківщині та Полтавщині уламки збитих безпілотників призвели до пошкодження приватних будинків.

Нагадаємо, у Повітряних силах виник скандал після появи інформації в ЗМІ про переведення кваліфікованих дефіцитних спеціалістів-військових у піхоту. У відомстві зазначили, що таких випадків більше не буде та пояснили, чому відбувалися такі переведення.

На скандал у Повітряних силах України відреагував й президент Володимир Зеленський.