Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Воздушные силы назвали количество сбитых дронов и ракет утром arrow

Воздушные силы назвали количество сбитых дронов и ракет утром

20 декабря 2024 10:50
Анастасия Постоенко - Редактор
Воздушная атака на Украину 20 декабря — Воздушные силы назвали количество сбитых целей
Обломки ракет. Фото: REUTERS/Thomas Peter
Анастасия Постоенко - Редактор

В ночь на 20 декабря 2024 года Россия нанесла ракетно-дроновый удар по Украине. В Воздушных силах ВСУ рассказали детали об отражении вражеской атаки и типах воздушных целей, которыми Россия атаковала Украину.

Об этом сообщила прессслужба ПС ВСУ.

Читайте также:

Какими ракетами и дронами Россия атаковала Украину 20 декабря

Враг выпустил пять баллистических ракет по Киеву типа "Искандер-М"/KN-23. Кроме того, были применены управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также 65 ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов. Запуск вели с территории Ростовской, Курской, Брянской, Воронежской областей, а также из других районов России.

Благодаря усилиям Воздушных Сил и Сил обороны Украины было уничтожено:

  • 40 ударных дронов в восьми областях, в том числе в Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Запорожской;
  • пять баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, направленных на Киев, также были успешно сбиты;
  • 20 беспилотников-имитаторов врага из-за активного противодействия были локационно потеряны без причинения вреда.

Поражены частные, многоквартирные дома, лечебные заведения, складские помещения и фермерские хозяйства в Днепропетровской, Сумской, Киевской и Харьковской областях.

Напомним, в Киеве обломки ракет и беспилотников упали в нескольких районах столицы, повлекшие серьезные разрушения. Появились фото и видео с места событий. Кроме того, некоторые школы, детсады и сотни домов в Голосеевском районе остались без теплоснабжения из-за повреждения теплосети. К сожалению, в результате вражеской атаки в Киеве погиб человек, семь человек были госпитализированы.

Отметим, что ранее Владимир Зеленский называл количество средств ПВО, недостающих Украине для полной защиты неба. Вчера Дания объявила о выделении средств на усиление ПВО для Украины.

обстрелы ПВО война в Украине ракетный удар Воздушные Силы ВСУ БпЛА

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:00 Соцстрахование по-новому — кто получит 40 тыс. грн в 2025-м

10:50 Воздушные силы назвали количество сбитых дронов и ракет утром

10:48 Жительница Киева рассказала, как ее собачка испугалась атаки РФ

10:39 В Киеве во время атаки авто забросило на забор — видео

10:33 Год прорывов — главные достижения в сфере технологий в 2024

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

10:30 На въезде в Польшу возникли пробки — очереди на границе Украины

10:29 Под Москвой взорвался военный самолет Ан-72 — что известно

10:19 Одесситы до сих пор слушают российскую музыку — кто в фаворитах

10:18 Последняя возможность — какие отпуска не перенесут на 2025 год

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

11:00 Соцстрахование по-новому — кто получит 40 тыс. грн в 2025-м

10:50 Воздушные силы назвали количество сбитых дронов и ракет утром

10:48 Жительница Киева рассказала, как ее собачка испугалась атаки РФ

10:39 В Киеве во время атаки авто забросило на забор — видео

10:33 Год прорывов — главные достижения в сфере технологий в 2024

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

10:30 На въезде в Польшу возникли пробки — очереди на границе Украины

10:29 Под Москвой взорвался военный самолет Ан-72 — что известно

10:19 Одесситы до сих пор слушают российскую музыку — кто в фаворитах

10:18 Последняя возможность — какие отпуска не перенесут на 2025 год

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Text

08:30 Зеленский жестко унизил Путина — эфир Ранок.LIVE

19 декабря 2024
Text

19:51 Эксперт спрогнозировал резкий скачок цен на мясо, молоко и овощи

Text

17:50 Зеленский сделал заявление о прекращении огня — эфир Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

Text

13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

Text

12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

Text

11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

Text

09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает