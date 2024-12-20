Воздушная атака на Украину 20 декабря — Воздушные силы назвали количество сбитых целей

Обломки ракет. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В ночь на 20 декабря 2024 года Россия нанесла ракетно-дроновый удар по Украине. В Воздушных силах ВСУ рассказали детали об отражении вражеской атаки и типах воздушных целей, которыми Россия атаковала Украину.

Об этом сообщила прессслужба ПС ВСУ.

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Враг выпустил пять баллистических ракет по Киеву типа "Искандер-М"/KN-23. Кроме того, были применены управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также 65 ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов. Запуск вели с территории Ростовской, Курской, Брянской, Воронежской областей, а также из других районов России.

Благодаря усилиям Воздушных Сил и Сил обороны Украины было уничтожено:

40 ударных дронов в восьми областях, в том числе в Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Запорожской;

пять баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, направленных на Киев, также были успешно сбиты;

20 беспилотников-имитаторов врага из-за активного противодействия были локационно потеряны без причинения вреда.

Поражены частные, многоквартирные дома, лечебные заведения, складские помещения и фермерские хозяйства в Днепропетровской, Сумской, Киевской и Харьковской областях.

Напомним, в Киеве обломки ракет и беспилотников упали в нескольких районах столицы, повлекшие серьезные разрушения. Появились фото и видео с места событий. Кроме того, некоторые школы, детсады и сотни домов в Голосеевском районе остались без теплоснабжения из-за повреждения теплосети. К сожалению, в результате вражеской атаки в Киеве погиб человек, семь человек были госпитализированы.

Отметим, что ранее Владимир Зеленский называл количество средств ПВО, недостающих Украине для полной защиты неба. Вчера Дания объявила о выделении средств на усиление ПВО для Украины.