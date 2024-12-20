Повітряна атака на Україну 20 грудня — Повітряні сили назвали кількість збитих цілей

Уламки ракет. Фото: REUTERS/Thomas Peter

У ніч на 20 грудня 2024 року росія завдала ракетно-дронового удару по Україні. У Повітряних силах ЗСУ розповіли деталі про відбиття ворожої атаки та типи повітряних цілей, якими Росія атакувала Україну.

Про це повідомила пресслужба ПС ЗСУ.

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Ворог випустив п’ять балістичних ракет по Києву типу "Іскандер-М"/KN-23. Крім того, було застосовано керовані авіаційні ракети Х-59/69, а також 65 ударних дронів типу Shahed і безпілотників інших типів. Запуск вели з території Ростовської, Курської, Брянської, Воронезької областей, а також з інших районів росії.

Завдяки зусиллям Повітряних Сил та Сил оборони України було знищено:

40 ударних дронів у восьми областях, зокрема в Київській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській та Запорізькій;

пять балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, спрямованих на Київ, також були успішно збиті;

20 безпілотників-імітаторів ворога через активну протидію були локаційно втрачені без завдання шкоди.

Було уражено приватні, багатоквартирні будинки, лікувальні заклади, складські приміщення та фермерські господарства у Дніпропетровській, Сумській, Київській та Харківській областях.

Нагадаємо, у Києві уламки ракет та безпілотників впали у кількох районах столиці, спричинивши серйозні руйнування. З'явилися фото та відео з місця подій. Крім того, деякі школи, дитсадки та сотні будинків у Голосіївському районі залишились без теплопостачання через пошкодження тепломережі. На жаль, внаслідок ворожої атаки у Києві загинула людина, семеро людей були госпіталізовані.

Зазначимо, що раніше Володимир Зеленський називав кількість засобів ППО, яких бракує Україні для повного захисту неба. Вчора Данія оголосила про виділення коштів на посилення засобів ППО для України.