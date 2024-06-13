Мобилизация находящегося под следствием, нормы закона

Повестка для находящегося под следствием — законно ли это
Находящийся под следствием гражданин вполне может быть мобилизован в ВСУ во время особого периода. На этом судебное разбирательство останавливается до того момента, пока подозреваемого не уволят с военной службы.
Об этом на портале "Юристи.UA" пишет юрист Юрий Айвазян.
Из-под следствия в учебный центр
За юридической помощью обратился гражданин, получивший повестку, прошел ВЛК и уже получил дату отправления в учебный центр — находясь при этом под следствием.
Гражданин уточнил, правомерна ли его мобилизация в тот момент, пока он имеет незакрытое уголовное производство.
Что говорит Уголовный кодекс
Юрий Айвазян отметил, что такие ситуации регулируется статьей 335 Уголовно-процессуального кодекса Украины "Остановка судебного производства".
"В случае если обвиняемый был призван для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, суд останавливает судебное разбирательство в отношении такого обвиняемого до его увольнения с военной службы", — подчеркнул юрист.
Поэтому мобилизация такого гражданина вполне законна.
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