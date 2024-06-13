Мобилизация находящегося под следствием, нормы закона

Процесс мобилизации заключенных. Фото: Facebook Дмитрия Савченко

Находящийся под следствием гражданин вполне может быть мобилизован в ВСУ во время особого периода. На этом судебное разбирательство останавливается до того момента, пока подозреваемого не уволят с военной службы.

Об этом на портале "Юристи.UA" пишет юрист Юрий Айвазян.

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Из-под следствия в учебный центр

За юридической помощью обратился гражданин, получивший повестку, прошел ВЛК и уже получил дату отправления в учебный центр — находясь при этом под следствием.

Гражданин уточнил, правомерна ли его мобилизация в тот момент, пока он имеет незакрытое уголовное производство.

Что говорит Уголовный кодекс

Юрий Айвазян отметил, что такие ситуации регулируется статьей 335 Уголовно-процессуального кодекса Украины "Остановка судебного производства".

"В случае если обвиняемый был призван для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, суд останавливает судебное разбирательство в отношении такого обвиняемого до его увольнения с военной службы", — подчеркнул юрист.

Поэтому мобилизация такого гражданина вполне законна.

Ранее сообщалось, сколько тысяч заключенных в Украине могут мобилизовать на войну.

Напомним, командир штурмового батальона 3-й ОМБр Владимир Фокин рассказал, какими должны быть в ВСУ подразделения для осужденных.

Также волонтер Сергей Костыра рассказал, почему призывать на военную службу заключенных может быть опасно для украинской армии.