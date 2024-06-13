Мобілізація особи, що перебуває під слідством, норми закону

Процес мобілізації ув’язнених. Фото: Facebook Дмитра Савченка

Громадянин, який перебуває під слідством, цілком може бути мобілізований до ЗСУ під час особливого періоду. На цьому судове провадження зупиняється до того моменту, поки підозрюваного не звільнять з військової служби.

Про це на порталі "Юристи.UA" пише юрист Юрій Айвазян.

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З-під слідства у навчальний центр

За юридичною допомогою звернувся громадянин, який отримав повістку, пройшов ВЛК і уже має дату відправлення у навчальний центр, перебуваючи при цьому під слідством.

Громадянин уточнив, чи правомірною є його мобілізація у той момент, поки він має незакрите кримінальне провадження.

Що говорить Кримінальний кодекс

Юрій Айвазян зазначив, що такі ситуації регулює стаття 335 Кримінально-процесуального кодексу України "Зупинення судового провадження".

"У разі якщо обвинувачений був призваний для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, суд зупиняє судове провадження стосовно такого обвинуваченого до його звільнення з військової служби", — підкреслив юрист.

Тож мобілізація такого громадянина є цілком законною.

Раніше ми повідомляли, скільки тисяч ув'язнених в Україні можуть мобілізувати на війну.

Нагадаємо, командир штурмового батальону 3-ї ОМБр Володимир Фокін розповів, якими мають бути в ЗСУ підрозділи для засуджених.

Також волонтер Сергій Костира розповів, чому призивати на військову службу ув'язнених може бути небезпечно для української армії.