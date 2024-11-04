Командира ВСУ судили за незаконную вырубку леса для блиндажей

Вырубка леса. Иллюстративное фото: pixels.com

В Ивано-Франковской области судили командира воинской части Нацгвардии за незаконную вырубку леса. Командир объяснил, что лес ему был нужен для постройки блиндажей.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Следствие выяснило, что военный без всяких разрешений приказал подчиненным срубить деревья на территории заказника "Черный лес". Воинская часть получила этот участок в постоянное использование. В общей сложности на территории обнаружили 92 пня от срубленных деревьев.

Таким образом, по оценкам Экоинспекции, командир причинил ущерб окружающей среде на 4,4 млн грн.

Что решил суд

Подсудимый рассказал, что организовал вырубку деревьев, потому что для размещения военнослужащих ему необходимо было построить блиндажи. Гражданский иск Экоинспекции он не признал.

Военнослужащие, которым был отдан приказ, объяснили на суде, что часть деревьев они действительно использовали для строительства блиндажей, а другую часть сжигали, чтобы обогреться.

Суд признал полковника виновным в уничтожении деревьев на территории природно-заповедного фонда. Теперь командир будет обязан отдавать 20% своего денежного довольствия в доход государства.

Напомним, Харьковский районный суд признал женщину виновной в незаконном распространении данных о местонахождении украинских военных.

Также в Черновцах суд наказал студента "Харьковского политехнического института" за публикацию сообщений и фото о местонахождении работников ТЦК в своем Telegram-канале.