Командира ЗСУ судили за незаконну вирубку лісу для бліндажів

Вирубка лісу. Ілюстративне фото: pixels.com

На Івано-Франківщині судили командира військової частини Нацгвардії за незаконну вирубку лісу. Командир пояснив, що ліс йому був потрібен для будови бліндажів.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстру судових рішень.

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Деталі справи

Слідство з'ясувало, що військовий без жодних дозволів наказав підлеглим зрубати дерева на території заказника "Чорний ліс". Військова частина отримала цю ділянку в постійне користування. Загалом на території виявили 92 пнів від зрубаних дерев.

Таким чином, за оцінками Екоінспекції, командир заподіяв шкоду довкіллю на 4,4 млн грн.

Що вирішив суд

Підсудний розповів, що організував порубку дерев, тому що для розміщення військовослужбовців йому було необхідно побудувати бліндажі. Цивільний позов Екоінспекції він не визнав.

Військовослужбовці, яким віддали наказ, пояснили на суді, що частину дерев вони дійсно використовували для будування бліндажів, а іншу частину спалювали, щоб обігрітись.

Суд визнав полковника винним у знищенні дерев на території природно-заповідного фонду. Тепер командир зобов'язаний віддавати 20% свого грошового забезпечення в дохід держави.

Нагадаємо, Харківський районний суд визнав жінку винною у незаконному розповсюдженні даних про місцеперебування українських військових.

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